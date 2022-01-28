Медведев считает, что России не нужен новый локдаун

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в России нет необходимости вводить новые жесткие ограничения в связи с осложнением эпидемиологической обстановки. В интервью ведущим российским СМИ он заявил, что новый локдаун не имеет смысла.

Дмитрий Медведев отметил, что подобные ограничения были нужны на первой стадии пандемии, так как тогда еще не было известно, как с ней бороться. Локдаун сыграл свою положительную роль, так как не было вакцины и не хватало коек в стационарах.

Зампред Совбеза также уточнил, что такая мера может быть оправдана в будущем, если появится крайне опасный высокопатогенный вариант коронавируса.