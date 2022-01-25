В Смольном обещают не объявлять локдаун из-за «омикрона»

Жестких ограничений, связанных с распространением нового штамма коронавируса «омикрон» и сложной эпидемиологической ситуацией в Петербурге не планируется. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике Александр Ситов.

Чиновник пояснил, что возможные дополнительные ограничения власти обсудят на заседании оперативного штаба при правительстве Петербурга 28 января. Ситуация постоянно меняется, однако, пока речи ни о каком локдауне не идет.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге снова достигнут максимальный уровень суточной заболеваемости за время пандемии. За сутки выявили 9772 новых случая.