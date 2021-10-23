Wildberries запустит доставку еды из ресторанов Петербурга

Компания Wildberries объявила о запуске в Петербурге сервиса доставки блюд из ресторанов. Она планирует взять на себя роль посредника: доставлять еду будут сами рестораны, а онлайн-ретейлер предоставит собственную платформу для заказов.

Запуск нового сервиса направлен на благо ресторанов, которых ждут финансовые проблемы из-за антикоронавирусных ограничений. Несмотря на это, рестораны будут получать комиссию в 5%. Информации о том, с какими именно заведениями общепита уже есть договорённости о сотрудничестве, пока нет.

"Сервис доставки онлайн-ретейлера позволит оказать поддержку точкам питания, которые столкнулись со снижением спроса из-за ограничительных мер", — отметили представители компании.