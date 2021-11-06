Сервис «Яндекс.Еда» рассказал, почему отказался работать с рестораторами Петербурга

«Яндекс» опроверг информацию о массовом отключении ресторанов Санкт-Петербурга от сервиса доставки еды. Петербургские рестораторы пожаловались на сервис «Яндекс.Еда» за то, что тот перестал заниматься доставкой их заказов во время нерабочих дней. Однако, как оказалось, такие ограничения касаются только недобросовестных заведений общепита.

Как сообщает пресс-служба сервиса, такими радикальными мерами они борются с «клонами»: двойниками, которые создают рестораны для своего продвижения. Там прописывают идентичное меню, чтобы привлечь больше внимания пользователей, повышая тем самым шансы на заказ.

Представители «Яндекс.Еды» добавили, что число таких заведений не велико, 96 % ресторанов продолжили работать в обычном режиме доставки.