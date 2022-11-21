Доставка из сети ресторанов "Вкусно - и точка" появится в Петербурге к концу года

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» порадовали своих посетителей новостью о запуске доставки. До конца года доставка будет доступна в Петербурге и во всех городах, где есть рестораны сети.

Как сообщает Агентство Бизнес Новостей, с 29 ноября сеть ресторанов «Вкусно – и точка» запускает доставку через «Яндекс Еду» и Delivery Club. Доставка будет доступна жителям 21 города.

Пока доставку планируют запустить в Архангельске, Калининграде, Омске, Смоленске, Ставрополе и Твери. До конца года заказать свои любимые блюда смогут также жители Петербурга и Москвы.

Пока доставка будет реализовываться через партнерские сервисы «Яндекс Еда» и Delivery Club, но руководство сети также заявили, что планируют расширить число партнеров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в сети ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» цены значительно выше, чем были в «Макдоналдсе». Напомним, что сеть «Вкусно – и точка» открылась в качестве импротозамещенного «Макдоналдса».