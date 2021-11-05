В локдаун «Яндекс.Еда» массово отключила петербургские заведения

Об этом пятого ноября сообщил исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков.

«Яндекс.Еда» в период локдауна, когда общепит может работать только на доставку, стала массово отключать петербургские предприятия.

Заведения терпят огромные убытки, а сервис объясняет массовые разрывы договоров в одностороннем порядке «подозрительной активностью, связанной с заказами».

«Отключают от доставки и требуют предоставить кучу документов. Понятно, что это один из самых популярных сервисов. У людей задействованы сотрудники, куплены продукты, а тут как бы все. И сделать ничего нельзя», — сетует исполнительный директор Союза малых предприятий.

Мужчина добавляет, что ему известно о 30 подобных отключениях. В некоторых заведениях на сервис приходилось до 85% выручки.