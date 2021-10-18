На станции «Площадь Ленина» поменяется режим работы

Станция метро «Площадь Ленина» с понедельника меняет режим работы. Причиной стал капитальный ремонт эскалатора. С 18 октября по 31 декабря по рабочим дням с 08:00 до 09:00 вход в вестибюль станции с выходом на Финляндский вокзал будут закрывать, а с 17:00 до 18:50 — ограничивать. Кроме этого, 13 и 14 ноября вестибюль будет закрыт для входа пассажиров круглосуточно и работать только на выход.

Отмечается, что в случае необходимости интервалы закрытий и ограничений работы могут менять, исходя из пассажиропотока. Пассажиров просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут.