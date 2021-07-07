В петербургском метро отремонтируют три станции "красной" ветки

Пресс-служба Главгоэкспертизы одобрили проектно-сметную документацию на реконструкцию тяговой сети на станциях "красной" ветки — "Автово", "Технологический институт" и "Площадь Ленина". Электросети этих станций были сконструированы ещё в 1955-1957 годах. Они обеспечивают электроснабжение некоторых участков "синей" ветки метро.

Планируется заменить электрооборудование на подстанциях и кабельные линии на участках перегонных тоннелей, реконструировать инженерные сети и системы, отремонтировать внутренние конструкции. Предполагается, что реконструкция поможет увеличить пропускную способность линии до 40 пар подвижных составов в час.

Во время проведения реконструкции, станции будут работать в штатном режиме.