Поломка эскалатора привела к временному закрытию вестибюля станции «Площадь Ленина»

Утром вторника, 17 ноября, у пассажиров петербургского метро возникли сложности со входом на станции «Площадь Ленина». Вестибюль №1 оказался закрыт для пассажиров.
Как пояснили в Telegram-канале петербургского метрополитена, причиной закрытия вестибюля стала поломка эскалатора. К настоящему моменту доступ на станцию восстановлен. Как уточнили в пресс-службе метрополитена, пассажиров снова начали пускать в вестибюль в 10:16.
В настоящий момент станция петербургского метрополитена «Площадь Ленина» работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что вестибюль №1 станции «Площадь Ленина» работает в особом режиме из-за капитального ремонта эскалаторов.