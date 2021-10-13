Третий Евразийский женский форум пройдет в Санкт-Петербурге

Третий Евразийский женский форум. посвященный глобальной миссии женщин в новой реальности, начнет свою работу в Санкт-Петербурге с 13-15 октября. Мероприятие пройдет при строгом соблюдении мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Банк «Открытие» вместе с VK подготовили цифровое пространство на площадке форума, чтобы в прямом эфире представить все возможности цифровизации бизнеса. В цифровом пространстве Евразийского женского форума выступят предприниматели, лидеры digital - индустрии и международных компаний, а так же представители органов власти и институтов поддержки бизнеса. По состоянию на 13 октября уже 482 международных участника из 110 государств, а также 23 международные организации подтвердили свое участие в форуме. Организаторами Евразийского женского форума являются Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств.