Петербургский культурный форум отменили из-за COVID-19

Министерство культуры 15 октября сообщило об отмене Петербургского международного культурного форума в 2021 году.
Событие было намечено на 11-13 ноября. Причиной отмены второй год подряд стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
Министерство принимало решение после серии консультаций с Роспотребнадзором, правительством Российской Федерации, правительством Санкт-Петербурга и профессиональным сообществом.
Министр культуры Ольга Любимова рассказала, что «была проделана колоссальная работа».«Мы благодарим всех, кто принимал участие в подготовке данного мероприятия, — отметила женщина. — Однако безопасность участников и гостей форума является для нас безусловным приоритетом».