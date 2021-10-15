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В ПСБ 30% инвесторов – женщины, владеющие 13% активов


© Фото: Пресс-служба ПСБ

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Санкт-Петербург, 15 октября 2021 года – Старший вице-президент – директор дирекции по внешним связям ПСБ Вера Подгузова приняла участие в III Евразийском женском форуме, проходящем в Санкт-Петербурге 13-15 октября.

На сессии «О новых возможностях для женщин в цифровую эпоху» она отметила, что эра «мягкой силы» уже наступила – женщины освоили сотни мужских специальностей, а компании, возглавляемые женщинами, нередко опережают по ключевым показателям предприятия с мужчинами-руководителями. Она привела результаты исследований экспертов, согласно которым, даже если в совете директоров состоит всего одна женщина, стоимость ценных бумаг такой компании при стабильном состоянии рынка увеличивается на 5%. При этом за последние два года, в эпоху цифровых трансформаций, в том числе связанных с Covid-19, доля женщин в топ-менеджменте компаний разных стран увеличилась до 19,9% с 17,6%.

ПСБ активно поддерживает развитие компетенций, которые помогают женщинам стать предпринимателями. Так, еще в 2019 году банк запустил социальный проект «Курс малого бизнеса» для военнослужащих, увольняющихся в запас, и их супруг: «Жены военнослужащих мыслят креативно и не боятся брать на себя предпринимательские риски. Мы отмечаем появление новых возможностей для открытия бизнеса именно в условиях цифровой среды - например, женщины охотно берутся за развитие онлайн-бизнеса такого рода, как онлайн-магазины или онлайн-школы для детей», - отметила Вера Подгузова.

Еще одной перспективной сферой для профессиональной реализации женщин, по ее мнению, является инвестиционное направление. Доля женщин-инвесторов во всем мире ежегодно увеличивается: Испания занимает лидирующую позицию в мире по количеству женщин-инвесторов (37%), Россия – на втором месте (33%).

«Работая в банковской сфере, не могу не отметить такую возможность занятости женщин, как работа с инвестициями. Если брать статистику по ПСБ, то 30% - это инвесторы-женщины, которым принадлежит 13% активов, а 70% - инвесторы-мужчины, им принадлежит 87% активов. Наиболее активно инвестируют женщины в возрасте от 28 до 38 лет, это примерно 40% от общего количества. Основной особенностью поведения женщин-инвесторов является консерватизм, при этом доходность их активов более высокая», - сообщила Вера Подгузова в рамках сессии «Новые возможности занятости женщин на рынке труда».

Женщины, как правило, отдают предпочтение диверсифицированным и сбалансированным фондам. «Женщины принимают инвестиционные решения, основываясь на фактах, а не на интуиции. Они склонны инвестировать для того, чтобы добиться конкретных целей, а 96% мужчин отметили, что инвестируют только с целью увеличения дохода», – резюмировала Вера Подгузова.

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