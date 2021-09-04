У ТЮЗа на Пионерской площади появилась скульптура «Одуванчик»

Около ТЮЗа Брянцева на Пионерской площади в Санкт-Петербурге появилась скульптура «Одуванчик». Архитектор Григорий Потоцкий отметил, что это бронзовое изваяние— это символ мира и добра.

Потоцкий также заявил, что место, где появилась скульптура, объединяет детей, подростков и их родителей. «Одуванчики» скульптора установлены в 30-ти странах мира. На данный момент в Северной столице это уже вторая такая скульптура. Первая появилась на привокзальной площади аэропорта Пулково в 2017 году.

«Для чего я ставлю одуванчики — чтобы маленьких детей до 10 лет принимали в добрята. Представляете, пришел человек в школу, а его назвали добренком. Вы как думаете, откажетесь ли вы от такого названия. Он сразу поймет — каким надо быть», — заявил скульптор.

Также отметим, что в этом году петербургский ТЮЗ празднует свое 100-летие.