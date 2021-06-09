Осознанный бизнес: как предприниматели реализуются в общественных проектах

Диалог бизнеса и общества давно вышел на новый уровень. Теперь новости о реализации социально-ориентированных проектов предпринимателями встречаются в СМИ все чаще и чаще. С чем связан этот тренд, почему он правильный и как его развивать – обсудили резиденты деловых сообществ вместе с ярким писателем Александром Цыпкиным. В ходе дискуссии панелисты сформировали «портрет» современного бизнесмена, рассмотрели, какие факторы влияют на его вовлеченность в общественные проекты и какие эмоции у них вызывает осознание того, что ты осуществил чью-то мечту и сделал мир немножечко лучше.

Придя к осознанию, что всех денег не заработаешь, приглашенные спикеры на своем опыте поняли, что нематериальное играет не менее важную роль, чем материальное. «Нужно сеять, а не консервировать. Нужно сеять знания в правильное сообщество, иначе оно исчезает. Если не сеешь знания – ты не развиваешь общество, и как следствие не можешь зарабатывать на нем» – объясняет эту тонкую связь между бизнесом и участием предпринимателя в решении социальных проблем Сергей Бекренев, резидент клуба «Эквиум».

Во второй части программы обсуждались инициативы бизнесменов, которые уже взяли будущее себя и других людей под свой контроль. Так вице-президент «Международный Академии Доброты» Аркадий Пекаревский поделился в рамках TED-выступлений своим проектом «Одуванчики». «Цветы» уже успели распуститься в разных уголках планеты, и суть их в том, что нужно приложить свои ладошки к ладошке на скульптуре, запустить положительные импульсы доброты, мира и благополучия, и тебе обязательно все вернется сторицей. В процессе выступления Аркадий рассказал о своем опыте и удивительных историях коллег, которые успели почувствовать на себе «эффект бумеранга» от оптимистичных мыслей. Вернул на землю участников Форума кейс Романа Донского, основателя Фонда Благоустройства и озеленения городской среды. Он вместе с неравнодушными жителями своего города целью открыл Фамильный сквер. Целью его проекта было развитие новой культуры посадки деревьев через продвижение системы жизненных ценностей. Открытие, по словам Донского, получилось по-настоящему теплым и семейным – представители власти и предприниматели вместе с детьми сажали растения, и все вместе перерезали ленточку.

По окончании мероприятия участники активно делились впечатлениями: «все проекты и инициативы – это разговор не на уровне сознания, а на уровне души».