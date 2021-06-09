  • 9 Июнь 2021
USD 10.06.2021 72.0829 -0.7427
USD ММВБ 19:24 72.2735  
EUR 10.06.2021 87.8114 -0.8319
EUR ММВБ 19:24 88.0329  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Осознанный бизнес: как предприниматели реализуются в общественных проектах


© Фото: Бизнес клуб "Осознанное"
    следующая

    Темы дня

    В Санкт-Петербурге прошел Форум бизнес-клубов «Осознанное предпринимательство: самореализация бизнеса в проектах гражданского общества». Представители бизнес-клубов обсуждали актуальные тенденции современного предпринимательства и обменивались мнениями, в каком направлении бизнесмен продолжает саморазвитие, когда достигает определенного уровня успеха.

    Диалог бизнеса и общества давно вышел на новый уровень. Теперь новости о реализации социально-ориентированных проектов предпринимателями встречаются в СМИ все чаще и чаще. С чем связан этот тренд, почему он правильный и как его развивать – обсудили резиденты деловых сообществ вместе с ярким писателем Александром Цыпкиным. В ходе дискуссии панелисты сформировали «портрет» современного бизнесмена, рассмотрели, какие факторы влияют на его вовлеченность в общественные проекты и какие эмоции у них вызывает осознание того, что ты осуществил чью-то мечту и сделал мир немножечко лучше.

    Придя к осознанию, что всех денег не заработаешь, приглашенные спикеры на своем опыте поняли, что нематериальное играет не менее важную роль, чем материальное. «Нужно сеять, а не консервировать. Нужно сеять знания в правильное сообщество, иначе оно исчезает. Если не сеешь знания – ты не развиваешь общество, и как следствие не можешь зарабатывать на нем» – объясняет эту тонкую связь между бизнесом и участием предпринимателя в решении социальных проблем Сергей Бекренев, резидент клуба «Эквиум».

    Во второй части программы обсуждались инициативы бизнесменов, которые уже взяли будущее себя и других людей под свой контроль. Так вице-президент «Международный Академии Доброты» Аркадий Пекаревский поделился в рамках TED-выступлений своим проектом «Одуванчики». «Цветы» уже успели распуститься в разных уголках планеты, и суть их в том, что нужно приложить свои ладошки к ладошке на скульптуре, запустить положительные импульсы доброты, мира и благополучия, и тебе обязательно все вернется сторицей. В процессе выступления Аркадий рассказал о своем опыте и удивительных историях коллег, которые успели почувствовать на себе «эффект бумеранга» от оптимистичных мыслей. Вернул на землю участников Форума кейс Романа Донского, основателя Фонда Благоустройства и озеленения городской среды. Он вместе с неравнодушными жителями своего города целью открыл Фамильный сквер. Целью его проекта было развитие новой культуры посадки деревьев через продвижение системы жизненных ценностей. Открытие, по словам Донского, получилось по-настоящему теплым и семейным – представители власти и предприниматели вместе с детьми сажали растения, и все вместе перерезали ленточку.

    По окончании мероприятия участники активно делились впечатлениями: «все проекты и инициативы – это разговор не на уровне сознания, а на уровне души».

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Пресс-релизы2019

      Лучшее в Петербурге

      «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

      Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

      читать далее →

      «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

      Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

      читать далее →

      Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

      Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

      Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

      В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

      читать далее →

      Гид по Петербургу

      Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

      Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      09.06.21
      Осознанный бизнес: как предприниматели реализуются в общественных проектах
      03.06.21
      Ремонт стартеров и генераторов: технические особенности
      31.05.21
      Металлопрокат в Москве: где найти надежного поставщика
      24.05.21
      Более 50 тысяч россиян приняли участие в акции «День доверия»
      20.05.21
      Отличительные особенности сантехники Wasserkraft
      14.05.21
      Как получить лицензию Министерства Культуры в 2021 году
      22.04.21
      Экологичная упаковка
      21.04.21
      Опрос: 93% мужчин считают женское фото с котом привлекательным

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram