Траволаторы на станции «Беговая» начнут работать 31 октября

В Смольном сообщили, что траволаторы на станции метро «Беговая» будут запущены в конце октября. В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сообщили, что пассажирский конвейер начнет работать 31 октября.

На данный момент над восстановлением траволаторов работают «Метрострой» и «Петербургский метрополитен». Работы ведутся в рамках исполнения гарантийных обязательств.

Работа траволаторов начнется только после завершения пусконаладочных работ. Кроме того, необходимо, чтобы экспертная организация выдала положительное решение. В КРТИ объяснили, что ввод траволаторов в эксплуатацию 31 октября объясняется тем, что долго поставляются и изготавливаются необходимые комплектующие.