В Петербурге состоялись торги по 10 закупкам в рамках транспортного обслуживания пассажиров

В Петербурге, в понедельник, 2 августа, состоялись торги по 10 закупкам в рамках новой модели транспортного обслуживания жителей Санкт-Петербурга. Во время торгов были соблюдены условия конкуренции, а именно — за каждый лот, который включает в себя от 23 до 47 автобусных маршрутов, боролись по 3-4 участника. Об этом сообщили в Комтрансе.

Сообщается, что участниками были также и иногородцы, которые не работали на рынке автобусных перевозок Северной столицы. Во время борьбы за лот некоторым участникам удалось добиться снижения первоначальной стоимости до 8 процентов. Проверка всех заявок на соответствие будет проходить несколько дней. Победителей назовут после 5 августа.

На данный момент в активной стадии находится еще 10 закупок. Прием заявок завершится 16 августа.