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В Петербурге для комфорта граждан усилили движение на трех троллейбусных маршрутах

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© Фото: Baltphoto

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В Санкт-Петербурге усилили движение по рабочим дням на трех троллейбусных маршрутах: №№ 5, 7, 11. Такое решение принято в целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров.

В Северной столице количество рейсов на трех троллейбусных маршрутах увеличили суммарно на почти 50 шт. Так, на маршруте № 5 теперь работает 12 троллейбусов, количество рейсов увеличено до 210, а интервал движения сокращен до 7-9 минут; Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Кроме того, со среды, 26 апреля, на маршруте № 7 работает 13 троллейбусов, количество рейсов  увеличено до 167, интервал движения - 10-14 минут.

Также усилил маршрут №11. Там теперь работает 23 троллейбуса, ежедневно выполняя суммарно 214 рейсов. Интервал движения составил 8-12 минут.

В комитете напомнили, что троллейбусы №№ 5, 7 и 11 работают в Центральном районе и курсируют по Суворовскому проспекту.  Суммарный среднесуточный пассажиропоток может достигать до 50 тыс. человек.

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