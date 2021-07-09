Собственник отеля «Введенский» купил участок около Мурино площадью 10 га

Земельный участок около Муринской дороги, принадлежащий торговой сети «Ряды», продан компании ООО «Ридекс», совладельцем которого является один из собственников отеля «Введенский» Дмитрий Гордович. Сообщается, что площадь земли, выкупаемой организацией, составляет 10 гектаров.
Стало известно, что «Ридекс» собирается построить на участке до 80 квадратных метров складов, пользующиеся высоким спросом на фоне дефицита. К строительству организация собирается привлечь порядка 4 млрд рублей инвестиций.
Торговая сеть «Ряды» и ООО «Ридекс» уже заключили договор в прошлом месяце.