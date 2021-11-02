Участок бульвара Менделеева в Мурино сменил владельца

Компания «Мавис» выкупила у «Рента инвест» участок бульвара Менделеева в Мурино. Теперь «Мавис» должен передать участок в собственность администрации Мурино, она же в свою очередь – благоустроить его.

Изначально участок принадлежал «Мавис», компания получила разрешение на строительство второй очереди ресторанного молла. Но приступить к строительным работам не удалось, так как недовольные жители выступили против строительства. Позже землю перепродали. Новым собственником стал «Рента инвест», который вновь попытался начать стройку. Однако сразу после этого началась новая волна протестов общественности. Пойти на компромисс получилось при участии администраций Мурино и Ленобласти. Теперь бульвар должен стать муниципальным.

Сумма сделки по выкупу участка у «Рента инвест» в «Мавис» не разглашается.