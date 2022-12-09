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В Мурино не решили проблему с открытыми люками на Воронцовском бульваре

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© Фото: Neva.Today

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В Ленобласти в Мурино все еще остается открытой проблема со свалкой строительного мусора и незакрытыми канализационными люками на Воронцовском бульваре. Ситуация не изменилась, а даже усугубилась, так как теперь открытые люки накрыло снегом.

Как пишет Neva.Today, недавно опасный для местных жителей бульвар осмотрело руководство ОНФ Ленинградской области. До этого первыми на опасный участок, который застройщики превратили с свалку из строительного мусора, обратили внимание местные активисты. А после публикации Neva.Today эта проблема привлекла внимание руководство ОНФ Ленобласти.

Комиссия осталась в шоке от состояния тротуара, где отсутствует асфальт и торчит из земли арматура. Но вишенкой на торте являются открытые коллекторы, которые представляют опасность для детей и взрослых, идущих через этот участок в школу или детский сад.

Также проверяющие обратили внимание на проблему с пешеходными переходами в Мурино. Так, например, на Петровском бульваре перейти дорогу можно лишь в двух местах, при этом протяженность бульвара составляет более полутора километров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Мурино завершили строительство и ввели в эксплуатацию многоквартирный ЖК.

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