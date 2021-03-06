У "Проспекта Большевиков" устроят общественное пространство за 118 млн рублей

Территорию в 11 тыс. кв. м должны благоустроить в этом году вокруг станции метро «Проспект Большевиков». На это в бюджете запланировано 118,3 млн руб., сообщил сегодня губернатор Александр Беглов в ходе объезда Невского района.

Беглов отметил, что в рамках благоустройства необходимо будет продумать освещение, сделать остановки, а также обеспечить подогрев пешеходных дорожек, ведущих к метро.

Вокруг станции появятся зоны отдыха, ожидания и встреч, пост полиции, торговые точки-боксы, общественный туалет.

Запланировано и озеленение территории.

Также установят десятки лавок, велопарковки и другие объекты.