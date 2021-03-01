Ученики российских школ не хотят ходить на уроки ОБЖ

Около 70% учеников 8-11 классов российских школ считают ненужными уроки ОБЖ. Этот урок кажется российским школьникам самым бесполезным, свидетельствуют данные исследования Института прогрессивного образования, которые публикует РИА Новости.

Еще почти 60% предлагают убрать технологию (урок труда), около 40% не желают изучать астрономию.

Объясняя, почему эти предметы бесполезны, школьники рассказали, что на уроках ОБЖ не дают практических навыков безопасности или выживания. Получается, что эти занятия - лишь формальность, заметили дети. На труде существует неактуальное в современном мире разделение труда на мужской и женский, а также в целом предмет "скучный", говорят дети. Некоторые предметы у учеников вызывают сложности, поэтому им приходится записываться на курсы в Петербурге.

Астрономия же кажется школьникам слишком сложной и бесполезной в жизни.

Более 20% не хотят посещать религиозные уроки, примерно столько же отказались бы от краеведения.

Непопулярными предметами являются также точные науки: физика, математика, химия. Для 15% детей ненужными являются музыка и рисование.

В опросе приняли участие сотни учащихся по всей России.