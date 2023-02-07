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Смольный разрешит вырубку 17,8 га леса в Зеленогорске – Вишневский

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© Фото: Baltphoto

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Депутат ЗакСа Борис Вишневский рассказал о планах Смольной на выдачу разрешения о вырубке 17,8 гектаров леса в зеленой зоне Зеленогорска. На расчищенной территории в том числе появится жилье.

Как написал Вишневский, слушания по проекту межевания проходят на сайте КГА. По их итогам планируется утвердить план развития участка леса в Зеленогорске. Здесь должны появиться школа, пансионат и жилые помещения.

«В границах проектирования под рекреационные цели отведено 2,09 га, под индивидуальное жилищное строительство — 5,78 га, а под дошкольное, начальное и среднее общее образование — 22,46 га. Общая площадь проектируемых объектов — 170436 кв.м., это огромный жилой комплекс, который займет 7,12 га (это только сумма пятен застройки). Из генплана территории следует, что из существующих 26,6 га зеленых насаждений будет сохранено лишь 8,8 га», - заявил депутат.

Вишневский добавил, что губернатор Петербурга Александр Беглов не видит другого пути развития Курортного района, кроме его плотной застройки.

В Сестрорецке власти Петербурга выставили на продажу территорию санатория «Белые ночи». Местные активисты бьют тревогу и опасаются, что объект уничтожат, а на его месте появятся элитные ЖК. Тоже самое ранее произошло с санаторием «Дюны». В ситуацию с «Белыми ночами» вмешался глава СК РФ Александр Бастрыкин, поручивший подчиненным проверить информацию по объекту. Дальнейшие действия будут предприниматься, исходя из полученных данных.

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