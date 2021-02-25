Смольный снова решил отложить открытие новых станций метрополитена

Петербургские чиновники разработали новую схему развития метрополитена, сдвинув открытие некоторых станций на 1-3 года. Новый проект опубликовал на сайте Смольного Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Так, "Брестская", "Улица Доблести", "Петергофское шоссе", "Сосновая поляна", «Александрино» и «Проспект Маршала Жукова» откроют не в 2027 году, а в 2030 году. "Юго-Западную" и "Путиловскую" запустят в 2023-м вместо 2022-го.

Станции «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная» откроют в 2027 году.

А вот второй вестибюль станции метро «Балтийская» начнет работать до 2024 года, а не до 2025-го, как было раньше. Второй вестибюль «Василеостровской» хотят построить в этом или в следующем году, а вот второй вестибюль «Приморской» будут создавать на год дольше — до 2027 года.

Перенос ввода и начала строительства станций связан сокращением "лимитов бюджетных ассигнований", пишет "Мегаполис".

Как писал Санкт-Петербург.ру, на днях в метро Северной столицы прошла феминистская акция. Женщины сфотографировались с плакатами с альтернативными наименованиями станций метро.