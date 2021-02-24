В Петербурге активистки "переименовали" станции метрополитена

Активистки придумали новые названия для станций петербургского метрополитена, содержащие женские имена.

Таким образом участницы акции стремились показать, что роль женщин в истории должна быть отмечена. Женщины отметили, что многие места носят названия, содержащие мужские имена.

Участницы акции написали на плакатах свои названия станций. Так, станция «Проспект Ветеранов» стала «Проспектом ветеранок», а «Петроградская» станция превратилась в «Екатериноградскую». «Маяковскую» активистки назвали «Бриковской».