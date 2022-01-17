Прокуратура Петербурга нашла поддельный сайт МФЦ

Прокуратура Адмиралтейского района обратилась в суд с иском о блокировке сайта незаконно использующего символику МФЦ и не имеющего к нему отношения. В пресс-службе ведомства уточнили, что на созданном частным лицом сайте гражданам предлагаются бесплатная юридическая помощь якобы от лица специалистов многофункционального центра.

В прокуратуре сочли, что сайт вводит граждан в заблуждение и потребовали признать опубликованную на нем информацию запрещенной к распространению на территории страны.

В настоящий момент иск прокуратуры рассматривается петербургским судом.