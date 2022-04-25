Сайты по продаже поддельных дипломов заблокировала прокуратура Петербурга

Сайты по продаже поддельных дипломов государственного образца высших учебных заведений обнаружила прокуратура Кировского района Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обосновали это федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", запрещающий распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

В суд направили административные исковые заявления о признании найденной информации запрещенной к распространению на территории России и блокировки данных интернет-страниц.

Ранее Страна Советов писала о том, что «ВКонтакте» не могут найти новые сервера для работы соцсети.