  • 9 Март 2022
USD 10.03.2022 116.0847 +10.2723
USD ММВБ  
EUR 10.03.2022 126.4395 +10.8183
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Адвокат дал советы сотрудникам компаний, остановивших работу в Петербурге из-за санкций

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Число оставшихся без работы по этой причине петербуржцев растет.

Крупные зарубежные компании уходят с российского рынка и, в частности, из Петербурга. Некоторые обещают платить сотрудникам до 2/3 зарплаты, но пока не ясно на какой срок.

Адвокат Илья Пакконен в беседе с изданием Neva.Today рассказал, как отстаивать свои права тем, кого работодатель принуждает подписывать «сомнительные» документы или иным образом нарушает их права.

Адвокат отметил, что в отношениях сотрудника и работодателя, последний является наиболее сильной и способной заблаговременно спланировать свои действия стороной. При этом для работника действия работодателя в большинстве случаев становятся неожиданными, да и действовать он вынужден в одиночку.

Однако не все работодатели нарушают права сотрудников и действуют только в своих интересах. Важно убедиться в этом, разобравшись в вопросе своими силами, найдя информацию в интернете или прибегнув к помощи юриста или адвоката, Если нарушение прав подтвердится, необходимо жаловаться в трудовую инспекцию на территории субъекта Федерации. На рассмотрение ей понадобится до 30 дней. Это важно учесть заранее, так как у работника не всегда есть столько времени. Если его нет, подача жалобы будет неэффективной. 30 дней понадобится на рассмотрение жалобы и прокуратуре, в которую также можно обратиться по факту нарушения трудовых прав. Если работник решит обратиться в суд, то срок рассмотрения дела составит уже от четырех месяцев до года и даже более.

Жалобу в трудовую инспекцию можно отнести лично, а также отправить в электронном виде. На сайте Роструда онлайнинспекция.рф работает специальный сервис, где можно пожаловаться онлайн.

На главной странице сервиса Онлайнинспекция.рф также можно выбрать окно «Работнику». Далее система предложит выбрать проблему либо через навигатор с пошаговой инструкцией или отправка заявления о нарушении законодательства о труде напрямую. К заявлению можно прикрепить фотографии или сканы документов, подписания которых требует работодатель.

Даже в поданном анонимно заявлении важно указать просьбу о неразглашении персональных данных написавшего, согласно статьи 358 ТК РФ.

Жалобу в прокуратуру нужно составить в двух экземплярах. Один из них останется у заявителя с отметкой о приеме и датой. Альтернативный вариант — отправить жалобу заказным письмом с уведомлением о вручении. Последнее вернется отправителю, как доказательство получения письма адресатом.

Жалоба должна быть направлена в районную прокуратуру по адресу нахождения предприятия. В шапке жалобы потребуются следующие данные: полностью наименование прокуратуры; должность и полностью ФИО прокурора района; свои ФИО, адрес проживания, контактные данные.

Ниже в центре листа пишется «Жалоба». В основной части заявления нужно подробно изложить суть нарушения с указанием всей имеющейся информации о работодателей, в том числе название компании и ФИО руководителя. Описывая нарушения, важно указать даты их совершения. Далее описываются меры, принятые работодателем. К жалобе можно прикрепить список приложений. В них может быть все, что подтверждает слова работника, в частности справки 2-НДФЛ и любые другие документы. Се документы работодатель обязан предоставить работнику по письменному заявлению. В нижней части жалобы нужно проставить дату и подпись заявителя.

Любые дополнительные документы, которые могут подтвердить обоснованность обращения, также стоит прикрепить к жалобе. Например письменные претензии, заявление на отпуск, показания свидетелей.

Если планируется защита своих трудовых интересов в суде, исковое заявление, согласно статьям 23-32 ГПК РФ, следует отправлять в районный суд. Подаче заявления должен предшествовать сбор пакета исковых документов. Это копии досудебных обращений истца к ответчику (с печатями, подписями и отметками о принятии на рассмотрение); копии досудебных письменных ответов; доказательства фактов, изложенных в иске (выписки документов, копии договоров, приказов, квитанции, зарплатные ведомости и прочее); расчет взыскиваемых выплат и их обоснование. Копии документов необходимо изготовить по количеству участников процесса.

В самом исковом заявлении указывается название суда; сведения об истце и ответчике (ФИО, паспортные данные, адрес проживания); указание на несоблюдение норм трудового законодательства, повлекшее нарушение прав истца, формирование требований; описание обстоятельств спора; денежная величина иска и общая сумма, которую следует взыскать или оспорить; сведения о мерах, принятых истцом для досудебного урегулирования спора; полный перечень приложений. В нижней части также проставляется дата составления заявления и подпись.

Если работника просят подписать какие-либо документы, по словам Пакконена, важно заранее найти адвоката, который сможет оперативно проконсультировать работника. Консультацию в нужный момент можно будет получить по телефону или онлайн, опытный специалист сразу определит, является ли законным то или иное требование или приказ руководства.

Отмечается также, что работник не обязан подписывать какие-либо документы. Иногда подпись нужно поставить в ознакомлении. Пакконен отмечает, что при получении документа на ознакомление важно сфотографировать его. Иначе, если работодатель не отдаст работнику копию, последний окажется в информационном вакууме.

Указание «ознакомлен» или «принято к сведению» с обязательной постановкой не только подписи и даты, но также времени ознакомления, по словам специалиста, совершенно безопасно. В этом случае документы направлены на осведомление сотрудника. Работодатель может легко обойти отказ сотрудника ставить подпись об ознакомлении. Для этого составляется акт за подписью 2-3 работников о том, что сотрудник отказался ставить подпись в документе. Кроме того, в этом случае сотрудник может так и не узнать, о чем был документ.

В попытках принуждения сотрудника к увольнения работодатель может использовать прямые просьбы, шантаж, моральное давление или подтасовку фактов. В этом случае адвокат советует оценить целесообразность сохранения должности. О принятом решении следует известить руководство и сфокусироваться на выполнении рабочих обязанностей. Следует выполнять все четко как написано в должностных инструкциях, не подписывать сомнительных документов и фиксировать любые спорные ситуации с привлечением свидетелей.

Чтобы защитить свои права работнику пригодятся аудио и видео переговоров с руководством, свидетельские показания коллег, копии отчетов, подтверждающих добросовестное выполнение обязанностей. Далее следует обращаться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд по вышеуказанной схеме.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Финансы

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.03.22
    Запчасти в интернете: удобный магазин для автовладельцев
    02.03.22
    Андрей Сизов назначен председателем совета директоров АО «ЛОЭСК»
    02.03.22
    Эксперты обсудят развитие пригородных территорий Ленинградской области: Кудрово-Новосаратовка
    02.03.22
    Азбука маркетолога: брендирование бейсболок и кепок
    01.03.22
    Где поесть корюшку в Санкт-Петербурге?
    25.02.22
    Какую скорость может развить электровелосипед
    24.02.22
    5 украшений для настоящих джентльменов
    21.02.22
    Особенности применения тентовых ангаров

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram