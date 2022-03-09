Адвокат дал советы сотрудникам компаний, остановивших работу в Петербурге из-за санкций

Крупные зарубежные компании уходят с российского рынка и, в частности, из Петербурга. Некоторые обещают платить сотрудникам до 2/3 зарплаты, но пока не ясно на какой срок.

Адвокат Илья Пакконен в беседе с изданием Neva.Today рассказал, как отстаивать свои права тем, кого работодатель принуждает подписывать «сомнительные» документы или иным образом нарушает их права.

Адвокат отметил, что в отношениях сотрудника и работодателя, последний является наиболее сильной и способной заблаговременно спланировать свои действия стороной. При этом для работника действия работодателя в большинстве случаев становятся неожиданными, да и действовать он вынужден в одиночку.

Однако не все работодатели нарушают права сотрудников и действуют только в своих интересах. Важно убедиться в этом, разобравшись в вопросе своими силами, найдя информацию в интернете или прибегнув к помощи юриста или адвоката, Если нарушение прав подтвердится, необходимо жаловаться в трудовую инспекцию на территории субъекта Федерации. На рассмотрение ей понадобится до 30 дней. Это важно учесть заранее, так как у работника не всегда есть столько времени. Если его нет, подача жалобы будет неэффективной. 30 дней понадобится на рассмотрение жалобы и прокуратуре, в которую также можно обратиться по факту нарушения трудовых прав. Если работник решит обратиться в суд, то срок рассмотрения дела составит уже от четырех месяцев до года и даже более.

Жалобу в трудовую инспекцию можно отнести лично, а также отправить в электронном виде. На сайте Роструда онлайнинспекция.рф работает специальный сервис, где можно пожаловаться онлайн.

На главной странице сервиса Онлайнинспекция.рф также можно выбрать окно «Работнику». Далее система предложит выбрать проблему либо через навигатор с пошаговой инструкцией или отправка заявления о нарушении законодательства о труде напрямую. К заявлению можно прикрепить фотографии или сканы документов, подписания которых требует работодатель.

Даже в поданном анонимно заявлении важно указать просьбу о неразглашении персональных данных написавшего, согласно статьи 358 ТК РФ.

Жалобу в прокуратуру нужно составить в двух экземплярах. Один из них останется у заявителя с отметкой о приеме и датой. Альтернативный вариант — отправить жалобу заказным письмом с уведомлением о вручении. Последнее вернется отправителю, как доказательство получения письма адресатом.

Жалоба должна быть направлена в районную прокуратуру по адресу нахождения предприятия. В шапке жалобы потребуются следующие данные: полностью наименование прокуратуры; должность и полностью ФИО прокурора района; свои ФИО, адрес проживания, контактные данные.

Ниже в центре листа пишется «Жалоба». В основной части заявления нужно подробно изложить суть нарушения с указанием всей имеющейся информации о работодателей, в том числе название компании и ФИО руководителя. Описывая нарушения, важно указать даты их совершения. Далее описываются меры, принятые работодателем. К жалобе можно прикрепить список приложений. В них может быть все, что подтверждает слова работника, в частности справки 2-НДФЛ и любые другие документы. Се документы работодатель обязан предоставить работнику по письменному заявлению. В нижней части жалобы нужно проставить дату и подпись заявителя.

Любые дополнительные документы, которые могут подтвердить обоснованность обращения, также стоит прикрепить к жалобе. Например письменные претензии, заявление на отпуск, показания свидетелей.

Если планируется защита своих трудовых интересов в суде, исковое заявление, согласно статьям 23-32 ГПК РФ, следует отправлять в районный суд. Подаче заявления должен предшествовать сбор пакета исковых документов. Это копии досудебных обращений истца к ответчику (с печатями, подписями и отметками о принятии на рассмотрение); копии досудебных письменных ответов; доказательства фактов, изложенных в иске (выписки документов, копии договоров, приказов, квитанции, зарплатные ведомости и прочее); расчет взыскиваемых выплат и их обоснование. Копии документов необходимо изготовить по количеству участников процесса.

В самом исковом заявлении указывается название суда; сведения об истце и ответчике (ФИО, паспортные данные, адрес проживания); указание на несоблюдение норм трудового законодательства, повлекшее нарушение прав истца, формирование требований; описание обстоятельств спора; денежная величина иска и общая сумма, которую следует взыскать или оспорить; сведения о мерах, принятых истцом для досудебного урегулирования спора; полный перечень приложений. В нижней части также проставляется дата составления заявления и подпись.

Если работника просят подписать какие-либо документы, по словам Пакконена, важно заранее найти адвоката, который сможет оперативно проконсультировать работника. Консультацию в нужный момент можно будет получить по телефону или онлайн, опытный специалист сразу определит, является ли законным то или иное требование или приказ руководства.

Отмечается также, что работник не обязан подписывать какие-либо документы. Иногда подпись нужно поставить в ознакомлении. Пакконен отмечает, что при получении документа на ознакомление важно сфотографировать его. Иначе, если работодатель не отдаст работнику копию, последний окажется в информационном вакууме.

Указание «ознакомлен» или «принято к сведению» с обязательной постановкой не только подписи и даты, но также времени ознакомления, по словам специалиста, совершенно безопасно. В этом случае документы направлены на осведомление сотрудника. Работодатель может легко обойти отказ сотрудника ставить подпись об ознакомлении. Для этого составляется акт за подписью 2-3 работников о том, что сотрудник отказался ставить подпись в документе. Кроме того, в этом случае сотрудник может так и не узнать, о чем был документ.

В попытках принуждения сотрудника к увольнения работодатель может использовать прямые просьбы, шантаж, моральное давление или подтасовку фактов. В этом случае адвокат советует оценить целесообразность сохранения должности. О принятом решении следует известить руководство и сфокусироваться на выполнении рабочих обязанностей. Следует выполнять все четко как написано в должностных инструкциях, не подписывать сомнительных документов и фиксировать любые спорные ситуации с привлечением свидетелей.

Чтобы защитить свои права работнику пригодятся аудио и видео переговоров с руководством, свидетельские показания коллег, копии отчетов, подтверждающих добросовестное выполнение обязанностей. Далее следует обращаться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд по вышеуказанной схеме.