Прокуратура Петербурга требует заблокировать «видео-инструкцию» для зацеперов

В Петербурге городская прокуратура подала иск в суд по факту нахождения на одном из сайтов видеоролика, пропагандирующего зацепинг. Экстремальное поведение на железнодорожном транспорте замечено в виде видеоинструкции в ходе мониторинга интернет-ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Петербурга.

На одном из сайтов сотрудники ведомства заметили публикацию видео, показывающего и пропагандирующего запрещенный способ проезда на поездах. На ролике представлена своего рода инструкция.

В связи с тем, что в России действует административная ответственность за проезд на подножках, крышах вагонов или в других, не приспособленных для проезда пассажиров местах, ролик требуют заблокировать.