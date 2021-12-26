Следствие просит суд отпустить из СИЗО Юрия Хованского

Отменить арест блогеру Юрию Хованскому, проходящему по делу об оправдании терроризма, попросил следователь СК. Об этом 26 декабря сообщил глава «Агоры» Павел Чиков со ссылкой на юриста Александра Передрука.

По его ходатайству в Куйбышевском районном суде на 29 декабря назначено заседание.

Напомним, блогера заключили под стражу в СИЗО «Кресты» в июне этого года. Дело заведено на основании стрима, в ходе которого Хованский спел песню про «Норд-Ост». Решением суда, он пробудет в заключении до 8 января 2022 года.