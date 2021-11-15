Экс-глава Управления социального питания Петербурга Барабанщиков отправится под стражу по решению суда

Куйбышевский суд Петербурга отправил под стражу бывшего главу Управления социального питания Петербурга Алексея Барабанщикова. Об этом 15 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

По версии следствия, Барабанщиков во время участия в конкурсах госзакупок, указывал недостоверные данные о сотрудниках, которые в организации не работали. Таким образом АО «Комбинат социального питания Красносельского района» заключил контракты и получил с этого доход свыше 167 млн рублей.

Подсудимый свою вину отрицает и просил у суда избрать в качестве меры пресечения домашний арест. Однако суд не пошел ему на встречу и отправил Барабанщикова под стражу до 9 января 2022 года.

Ранее стало известно, что Дзержинский суд Петербурга в ходе дела о защите чести, достоинства и деловой репутации Ильи Трабера, установил, что истец не был связан с Тамбовской криминальной группировкой, а также не состоял в ОПГ и не был подозреваемым по делу об убийстве Михаила Маневича и Павла Капыша. Ранее АБН допустило ошибку в статье о ходе этого дела.