О безопасности детей на балконах напомнили жителям Ленобласти

Количество падений детей с балконов и окон в теплое время года возрастает. Как сообщает "МК в Ленобласти", в Роспотребнадзоре напомнили, как сделать для ребенка безопасным балкон.

Например, совсем небезопасны москитные сетки, на которые дети часто облокачиваются. Лучше установить защитные механизмы на окна, которые не позволят окну открыться. Также стоит убрать всю мебель и прочие предметы от окон, по которым возможно взобраться на подоконник. Если малыш там ползает, то он должен находится под неотрывным вниманием взрослых. Также не стоит терять бдительность, ведь дети могут быть очень активными.

Если на окнах отсутствует специальная защита, то окно стоит открывать лишь на вертикальное проветривание. Также не стоит поручать детям делать это самостоятельно.

Во время путешествий стоит изучить балкон в отеле, ведь они не всегда бывают безопасны для детей. Не стоит забывать и о том, что большая часть несчастных случаев происходит, когда родители не рядом. Ребенок может выглянуть на улицу во время игры, услышав необычный звук и опрокинуться вниз.