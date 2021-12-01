Как оплатить парковку на 71 улице в Петербурге

На 71 улице в Центральном районе Петербурге с сегодняшнего дня, 1 декабря, начала работать зона платной парковки. Всего в зону платного парковочного пространства входят 99 улиц, а совокупная емкость парковочного пространства составляет 8 375 машиномест.

Как сообщает комитет по транспорту города, что для дополнительного информирования автомобилистов на улицах Петербурга работают волонтеры.

Оплатить парковку можно несколькими способами. Есть возможность сделать это через приложение "Парковки Санкт-Петербурга" (в том числе с помощью Apple Pay и Google Pay), черещ личный кабинет на сайте парковочного пространства, через паркоматы, а также мобильные приложения Сбербанка и банка ПСКБ и банкоматы. Кроме того, с 1 декабря водители могут оплатить парковку через СМС-сообщение по новому короткому номеру 5303. Рейтинг способов оплаты можно увидеть в специальной инфографике. Также для автомобилистов создан чат-бот "Парковки Санкт Петербурга" (@SPBParkingBot) в мессенджере Телеграм.