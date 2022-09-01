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В iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будет один вырез под фронтальную камеру и Face ID

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© Фото: pxhere

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Apple не будет разделять на два элемента вырез под фронтальную камеру и Face ID в новых моделях смартфонов iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Об этом информирует портал MacRumors, который ссылается на собственные источники.

В новых устройствах будет один продолговатый вырез, который заменит двойной i-образный с разделением на широкое отверстие для Face ID и круглое под селфи-камеры. Отмечается, что физически вырезы все же будут разделены, но производитель отключит между ними пиксели. Это сделают для того, чтобы пользователи могли не отвлекаться от контента на экране.

Кроме того, Apple собирается визуально расширить затемнение в области выреза для размещения контента. Планируется немного увеличить эту область, что позволит размещать по сторонам от выреза системные значки. Также в офисе американской компании работают над возможностью расширения выреза до закругленного квадрата при получении уведомлений.

Презентация новой линейки смартфонов iPhone пройдет 7 сентября.

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