Петербуржцам назвали причину роста цен на овощи

Петербуржцам объяснили, почему на овощи начали расти цены. Основная причина — кризис цепочки поставок в мире.

В России наблюдается рост цен на овощи. Особенно он стал заметен с начала года, с проявлением инфляции. Однако стоит заметить, что аналогичная картина наблюдается и в других странах. Например, если в России огурцы выросли в цене, то в Британии они просто исчезли с прилавков. Об этом передает тв360.

Цены на овощи в Евросоюзе подлетели на 25% за год. Основная причина инфляции заключается в кризисе цепочки поставки в мире, который начался еще в пандемию и продолжается сейчас. По словам экспертов, далее “овощная” инфляция будет только прогрессировать, что приведет к реальному дефициту продуктов.