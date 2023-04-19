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Инфляция в Петербурге в марте 2023 года опустилась ниже 3%

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© Фото: Baltphoto

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В Санкт-Петербурга инфляция опустилась до рекордных показателей за последние несколько лет — ниже 3%. Месяцем ранее инфляция находилась на уровне 10%. В расчете годовой инфляции перестали учитывать резкий всплеск цен, который произошел в марте 2022 года.

В марте годовая инфляция в Северной столице составил 2,96%. Месяцем ранее этот показатель составлял 10,18%. Об этом сообщает Банк России.

Отметим, что с марта специалисты решили не учитывать резкий всплеск цен, который случился в марте 2022 года, при расчете годовой инфляции.

За год цены на отечественные продукты снизились, а на импортные овощи и фрукты наблюдается рост в цене. Тенденция в марте 2023 года продолжилась: овощи и фрукты дешевеют вместе с мясом и молочной продукцией, а также мучными изделиями. Однако произошло снижение цен на компьютеры, телефоны и телевизоры.

Средняя годовая инфляция в Российской Федерации в марте составила 3,5%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что В Петербурге правительство будет субсидировать перевозчиков для снижения реальной стоимости проезда: до 50 процентов для пользователей “Подорожника” и до 85 процентов для льготников.

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