На Петроградке в здании завода откроют общественное пространство

В Петроградском районе откроют новое общественно-деловое пространство, которое появится в здании бывшего завода.

В проект будет вложено около двух миллиардов рублей. Окончательная концепция будущего общественного пространства пока не утверждена, однако уже известно, что на первом этаже здания площадью 15,5 тысяч “квадратов” будут открыты заведения общепита. Об этом пишет “МК в Питере”.

Бывшее здание Научно-исследовательского института “Источник”, которое находится на улице Даля, в марте этого года было выкуплено ООО “Электрон” за 995 миллионов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в историческом здании упраздненного Варшавского вокзала открыли большой фуд-молл “Vokzal 1853”.