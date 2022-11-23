В здании Варшавского вокзала в Петербурге открыли большой фуд-молл

В Петербурге в историческом здании упраздненного Варшавского вокзала открыли большой фуд-молл “Vokzal 1853”. Ожидается, что пространство станет еще одним центром притяжения горожан и туристов.

В понедельник фуд-молл начал работу в техническом режиме. А открылся во вторник, 22 ноября. Кроме заведений общепита, со временем там будут проводиться концерты, кинопоказы, мастер-классы, презентации и вечеринки. Об этом пишет 78.ru.

Площадка рассчитана на 2500 гостей и на 4000 посадочных мест. Ожидается, что “Vokzal 1853” станет еще одним местом притяжения петербуржцев и гостей города.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице у Витебского вокзала открыли новое общественное пространство со скамейками, газонами и цветниками.