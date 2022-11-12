В Петербурге у Витебского вокзала открыли новое общественное пространство. Открытие состоялось в субботу, 12 ноября.

Как передает “МК в Питере”, у Витебского вокзала появились озелененная зона отдыха.

На кануне вокзал отметил свое 185-летний день рождения. По этому случаю вблизи него было организовано общественное пространство, где могут отдохнуть пассажиры.

На территории обустроены газоны и цветники. Также были высажены кустарники и деревья. Украсили пространство уличные часы.

Также специалисты создали комфортные условия для людей с ограниченными возможностями перед входом в вокзал.

Ранее также сообщалось, что у станции метро “Озерки” появилось общественное пространство с велопарковкой и скамейками с навесами.