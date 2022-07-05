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Петербург вошел в топ-5 по реализации промышленной политики с индексом производства в 107,5%

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© Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

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Петербург вошел в пятерку регионов России, которые отличились особой эффективностью реализации промышленной политики. Индекс промышленного производства в Северной столице закрепился на 107,5%. В то же время общероссийский показатель приравнялся к 105,3%.

Итоги подводились по результатам 2021 года Министерством промышленности и торговли РФ. Их представили на Международной промышленной выставке «Иннопром-2022», которая состоялась в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Смольного.

Так, согласно рейтингу, который был разработан в целях развития региональной промышленной политики, Северная столица улучшила свои показатели 2020 года. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что промышленная политика города была принята совместно с деловым сообществом и при содействии Минпромторга до 2025 года. Благодаря поддержке предприятий, был зафиксирован рост объема инвестиций в промышленность. В 2021-м он составил 100 млрд рублей, то есть увеличился в 1,7 раза по сравнению с итогами 2020 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петербург превысил 100% индекс промышленного производства.

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