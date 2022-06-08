В Петербурге 100% превысил индекс промышленного производства

В Петербурге с января по апрель этого года индекс промышленного производства составил 106,1 процент по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба администрация города.

Как рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов, предприятия сейчас активно начинают перестраивать свои производственные процессы и ведут поиск новых поставщиков. По его словам, результаты индекса промышленного производства за январь-апрель показали, что промышленность справляется с вызовами и даже развивается. Он отметил, что город продолжит оказывать поддержку производителям.

Машиностроение и металлургическое производство по-прежнему демонстрируют наибольшую динамику. В сфере машиностроения вырос объем выпуска электрическог оборудования. Среди отраслей высокотехнологичного сектора значительный рост отмечен в производстве лекарственных средств и материалов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в России может появиться промышленная ипотека.