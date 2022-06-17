НА ПМЭФ решилась судьба Курортного района: там построят гостиницу и загородный клуб за 6 млрд

На Петербургском международном экономическом форуме правительство Северной столицы подписало два соглашения на развитие территорий Курортного района города. Свою подпись поставил вице-губернатор Кирилл Поляков.

В общей сложности на проект благоустройства Курортного района выделено 6 млрд рублей. Его планируют реализовать в 2026-2027 годах.

Вице-губернатор Поляков в своем Telegram-канале подчеркнул, что первое соглашение подписано с инвестором ООО «Агентство развития предпринимательства». Совместно с Петербургом компания будет прорабатывать план создания загородного рекреационного комплекса. Пока ему дали рабочее название «Карельская деревня».

Проект намерены реализовать в 2026 году, объем инвестиций — 2 млрд рублей.

Второе соглашение было заключено совместно с ООО «Метр Девелопмент Групп». В рамках подписанных документов планируется создание культурно-досугового комплекса и гостиничного комплекса. На проект выделено 4 млрд рублей. Его реализуют к 2027 году.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на полях Петербургского международного экономического форума АО "Третий парк" подписал инвестиционное соглашение с администрацией Петербурга о модернизации своего автопарка в Лисьем Носу для обслуживания газовых автобусов.