Петербуржцы не верят, что заключенные губернатором соглашения на ПМЭФ будут реализованы

Большинство жителей Северной столицы сомневаются, что подписанные Александром Бегловым соглашения о инвестициях и сотрудничестве на ПМЭФ-2022 действительно будут осуществлены.

Как сообщает издание Neva.Today с ссылкой на проведенный опрос, 85% петербуржцев считают, что не уверены в реализации соглашений. Однако 14% жителей города уверены, что все обязательства по подписанным на Петербургском международном экономическом форуме документам будут осуществлены.

Уже в первый день форума власти Петербурга пописали 17 соглашений на сумму более 234,5 миллиардов рублей.

ПМЭФ-2022 проходит с 15 по 18 июля.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на ПМЭФ решилась судьба Курортного района: там построят гостиницу и загородный клуб за 6 млрд.