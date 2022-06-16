Реконструкцию проведут на транспортном предприятии в поселке Лисий Нос

На полях Петербургского международного экономического форума АО "Третий парк" подписал инвестиционное соглашение с администрацией Петербурга о модернизации своего автопарка в Лисьем Носу для обслуживания газовых автобусов.

Соглашение описывает, как будут взаимодействуют финансовый партнер проекта АБ "Россия", чиновники и сам перевозчик. Об этом сообщает Смольный.

"Третий парк" в рамках транспортной реформы уже купил 500 автобусов большой вместимости, которые работают на газомоторном топливе. Они выйдут на маршруты на севере города. Для их обслуживания модернизируют автобусный парк в Лисьем Носу. Проект рассчитан на семь лет. Благодаря реконструкции появится не менее 635 новых рабочих мест.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что соглашение о создании центра машиностроения и логистики в Петербурге подписали на ПМЭФ. Благодаря соглашению появится порядка 300 высокооплачиваемых рабочих мест.