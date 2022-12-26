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Владельцы iPhone 14 останутся без сетей связи

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© Фото: pxhere

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Американская компания Apple оставит iPhone 14 без российских сетей связи. Новая модель не будет поддерживать функцию VoLTE и VoWiFi в РФ. Об это рассказали пользователи профильного форума 4PDA.

Пользователи на территории Российской Федерации не смогу воспользоваться функциями передачи голоса по сети LTE (VoLTE) и при звонках по Wi-Fi (VoWiFi). У некоторых эти функции работают некорректно. Об этом сообщает АБН.

Отметим, что эти функции влияют на качество связи. Например, VoLTE дает владельцу смартфона возможность пользоваться интернетом во время звонка, улучшает его качество и снижает нагрузку на сети 3G и 2G, а VoWiFi — позволяет использовать сеть Wi-Fi для обычных голосовых звонков в зонах нестабильного подключения к сотовой сети.

Отметим, что звонки через VoLTE в крупных городах России составляют большую часть голосового трафика – не менее 60 процентов.

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