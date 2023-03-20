Редакция АБН поможет российским чиновникам и выкупит у них iPhone

В СМИ распространилась информация, что сотрудников администрации президента РФ хотят оставить без продукции Apple. В связи с этим редакция АБН решила помочь и выкупить их смартфоны.

Так, до конца марта сотрудников внутриполитического блока администрации президента попросили до конца марта сменить продукцию Apple на телефоны с операционными системами Android либо ее китайскими аналогами. Еще одним вариантом может стать "Аврора", которая разработана российской компанией "Открытая мобильная платформа". Об этом пишет АБН.

Согласно заявлениям источников "Коммерсанта", просьба заменить смартфоны Apple на другие марки с другой операционной системой может коснуться и чиновников региональных внутриполитических блоков, поэтому редакция АБН предлагает депутатам скупить у них iPhone. Для обсуждения соответствующего предложения, можно отправить письмо на почту editor@abnews.ru, указав при этом ФИО, должность владельца, модель смартфона, его срок пользования, а также где он приобретался и состояние iPhone.

Чиновникам советуют не стирать данные с телефона в целях экономии времени.