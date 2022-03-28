Россиянам сообщили, когда исчезнет техника Apple и Samsung из магазинов

Стало известно, что запасы техники компаний, которые ограничили свои поставки на российский рынок, в том числе изделий Apple и Samsung, закончатся через два, максимум три месяца. Об этом сообщает издание "РБК".

Многие иностранные компании приостановили сотрудничество с Россией. В связи с этим представитель "Ситилинк" проинформировал, что в ближайшие два-три месяца из магазинов может исчезнуть техника многих зарубежных брендов.

Так, в крупных сетях уже наблюдается дефицит iPhone 11 и 12. Причиной популярности старых моделей стало то, что цена на них в нынешних условиях является более доступной, чем на новые.

Помимо этого, популярные в России смартфоны Samsung могут быть заменены китайскими аналогами. Эксперты предвещают, что Xiaomi и Poco займут лидирующие позиции на российском рынке.

На фоне этого правительство РФ, чтобы решить проблему с ограничением ввоза техники иностранных компаний, планирует легализовать параллельный импорт, который позволит без разрешения правообладателя ввозить не изготовляемые в России потребительские товары.

«Это вынужденная мера в ответ на санкционное давление, которое сейчас оказывается на страну. Речь идет о ряде потребительских товаров, которые не производятся в России, о комплектующих и материалах, которые используются во внутреннем производстве, в ряде промышленных отраслей, но также не имеют отечественных аналогов», — заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.