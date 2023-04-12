В День космонавтики петербуржцев предупредил о похолодании и дождях

Культурную столицу в ближайшие дни ждет похолодание. Кроме того, на территорию региона вернутся осадки в виде дождя.

Санкт-Петербург завис в ожидании холодного фронта, приближающегося с севера. В связи с этим небо затянут облака, солнышко будет выглядывать, но реже, местами пройдут кратковременные дожди. При этом столбики термометра пока упадут несильно, а холоднее всего будет ночью у берегов Невы.

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в День космонавтиики, 12 апреля, заметил, что воздух еще прогреется до +14 и +16 градусов, а по области - до +13 и +18 градусов. Однако завтра ситуация изменится, и установятся температуры в +7 и +9 градусов. Кроме того, вернется ветер.

В среду порывы ветра тоже будут, они могут достигать 3-8 м/с. Атмосферное давление почти не изменится и составит 762 мм рт. ст.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что синоптик рассказал о небольшом похолодании на территории региона в середине недели. По словам Колесова, порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.