Колесов рассказал о небольшом похолодании в Петербурге в середине недели

В Санкт-Петербурге ожидается небольшое похолодание и осадки в виде дождей. В середине недели температура воздуха опустится до +10 градусов.

В Северной столице в среду, 12 апреля, ожидается теплый день, температура воздуха поднимется до +14…+16 градусов. Однако после начнется кратковременное похолодание. Об этом в своем телеграм-канале сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Эксперт рассказал, что в четверг 13 апреля, в город Петра придут прохладные воздушные массы и неприятный восточный ветер, порывы которого будут достигать скорости до 13 метров в секунду. В связи с этим ожидается похолодание до +10 градусов.

Однако синоптик отметил, что к выходным продолжится потепление. Также осадков в ближайшую неделю не ожидается.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге ожидается небольшая облачность под влиянием малоактивного фронтального раздела. Кроме того, в городе продолжается потепление.