В Петербурге во вторник ожидается небольшая облачность

В Санкт-Петербурге ожидается небольшая облачность под влиянием малоактивного фронтального раздела. Кроме того, в городе продолжается потепление.

Во вторник, 11 апреля, в Северной столице погода сформируется под влиянием малоактивного фронтального раздела. В регионе ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Об этом в своем телеграм-канале сообщает ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.

Эксперт рассказал, что температура повысится до +14…+16 градусов, по области до +17 градусов. Ветер восточный подует со скоростью до 7 метров в секунду.

Леус отметил, что в среду, 12 апреля, ожидается потепление до +15…+17 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге в начале новой рабочей недели сохранится солнечная и сухая, антициклональная погода. В регионе продолжатся процессы постепенного повышения температуры.